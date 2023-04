Dit is het gemiddeld inkomen van jongeren in Steenbergen

Nieuwe kartrek­kers jeugdraad: ‘Onze leden moeten alles kunnen zeggen’

BERGEN OP ZOOM - Marjolein de Groot (19), Bryan Wierckx (17) en Cas van Aert (18) vormen sinds kort het bestuur van de jeugdraad in Bergen op Zoom. Of het nu om zwembaden, veiligheid of uitgaan gaat, zij laten de stem van jongeren horen richting de gemeente.