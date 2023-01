Carnavalsoutlet in Steenbergen voor het vijfde jaar geopend

STEENBERGEN - Ton en Jacqueline Gillese hebben hun carnavalswinkel ’t Meerminneke in Steenbergen weer geopend. De outlet is nu gevestigd aan de Grote Kerkstraat 4 en staat vol carnavalspakken en accessoires.

Vijf jaar geleden was de winkel nog gevestigd in dameswinkel de Suijkerpot, maar toen de eigenaren ermee gingen stoppen, polsten zij Ton en Jacqueline van Primera de Gilles of ze het over wilden nemen. ,,Wij verkochten toch al hebbedingetjes van de stichting”, vertelt Jacqueline. ,,Dus het paste wel bij ons.”

Ze maakten wat plek vrij in hun winkel en verkochten daar de carnavalskleding. ,,Maar dat werd al snel veel te druk”, vertelt ze. ,,Dus zijn we op zoek gegaan naar een leegstaand pand.” Dat vonden ze toen in het pand waar De Moor Optiek had gezeten, dit jaar zit de outlet dus in de Grote Kerkstraat.

De winkel is open tot en met de maandag van carnaval. ,,Dat gaat prima”, zegt Jacqueline. ,,Ton draait Primera en ik ’t Meerminneke samen met mijn vriendin Anita. Anita en ik hebben er heel veel lol in, dit is echt ons ding.” De zaak hangt vol nieuwe en tweedehands pakken. ,,Van markiezen- tot charlestonstijl, uniformjasjes, Elvispakken”, somt Jacqueline op.

Kleding en accessoires in de kleuren van Steenbergen verkopen goed en Dorusshirts (streepjesshirts) zijn ook altijd een succes, vertelt ze. ,,Dit jaar zie je ook dat de seventy’s weer helemaal hot zijn.” ’t Meerminneke houdt ook rekening met het Steenbergse motto, dat dit jaar ‘Komt da zien’ is. ,,Daarom hebben we wat circusachtige kleding, zoals clownspakjes voor kinderen.”

Zelf denkt ze ‘op chic’ te gaan met carnaval. ,,Op carnavalsdinsdag is ’t Meerminneke dicht, dan gaan we met de kleinkinderen op stap. Ik denk dat ik als markiezin ga.” Ze is een echte liefhebber. ,,Vaak wissel ik tijdens carnaval nog van pak. Tenslotte heb ik keus genoeg”, lacht ze.

’t Meerminneke is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.