Bij X-Land Festival zetten jong en oud samen de boel op stelten: ‘Dit wilden we meemaken’

Koersen tussen de grote rensters smaakt naar meer voor Britt de Grave: 'Normaal zag je ze op tv'

Fietsen tegen de beste wielrensters ter wereld. Het begint voor Britt de Grave uit Tholen inmiddels een gewoonte te worden, al is het allesbehalve vanzelfsprekend. Dat de negentienjarige renster deze week tijdens de Baloise Ladies Tour opnieuw in eigen provincie koerst, was dan ook stiekem een verrassing. ,,Dit had ik inderdaad vorig jaar niet durven dromen.”