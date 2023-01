Bewoner Patrijzenweg Oud-Vossemeer geeft strijd tegen woningen niet op

Een bewoner van de Patrijzenweg in Oud-Vossemeer probeert met een nieuwe rechtszaak bij de Raad van State te voorkomen dat begonnen wordt met de bouw van drie nieuwe woningen tegenover zijn huis.

In augustus vorig jaar zette de voorzieningenrechter van de Raad van State voorlopig een streep door acht van de elf woningen die aan de Patrijzenweg staan gepland. Donderdag probeerde John Aarnoudse met een nieuw beroep op de Raad van State ook de overgebleven drie woningen voorlopig van tafel te krijgen.

Stikstof in de natuur

,,Er zijn nieuwe feiten en omstandigheden”, zei Aarnoudse tegen bestuursrechter Jaap Polak. Op 2 november vorig jaar haalde de Raad van State de zogeheten bouwvrijstelling onderuit. Die uitspraak betekent dat er niet alleen een stikstofberekening moet komen van de effecten op beschermde natuurgebieden tijdens het gebruik van een project. Maar er moet ook een berekening komen van de stikstof die de lucht in gaat tijdens de bouw of aanleg. Die berekening heeft Tholen niet laten maken, zegt Aarnoudse. Om die reden moeten volgens hem ook deze drie woningen, net als eerder de acht nieuwe huizen van Polderman en Blok Bouwconsultancy, de ijskast in.

De drie woningen worden gebouwd door de familie Aarnoudse, in de verte verwant aan John Aarnoudse. Een van de drie huizen wordt een zorgwoning voor de moeder van Ab Aarnoudse. Voor de zorgwoning is al een vergunning aangevraagd. John Aarnoudse heeft daartegen bezwaar gemaakt. De gemeente Tholen heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan Patrijzenweg Noord geen stikstofberekening van de bouwfase toegevoegd omdat de bouwvrijstelling toen nog niet was afgeschoten.

Uitzicht over open polder

Diverse bewoners van de Patrijzenweg zien de nieuwbouw voor hun neus helemaal niet zitten. Zij hebben nu een mooi vrij uitzicht over de open polder met in de verte de Hiksedijk. Dat raken ze liever niet kwijt. De gemeente Tholen beschouwt de weg als bebouwde kom, maar de bezwaarmakers vinden dat ze eigenlijk in het buitengebied wonen. Daarom stapten ze vorig jaar al naar de rechter.

Kilometers verderop

Uiteindelijk zette de Raad van State dus een voorlopige streep door een deel van het plan. Maar de kans is heel klein dat John Aarnoudse zijn zin krijgt over de resterende drie woningen, zo bleek donderdag bij de Raad van State. Aarnoudse beroept zich op natuurregels die niet voor burgers zijn geschreven maar voor natuurgebieden. ,,Alleen als je zelf in een Natura 2000-gebied woont of er tegenaan kun je een beroep doen op stikstofregels”, zei de rechter. De Patrijzenweg ligt kilometers ver weg van de Oosterschelde en de Brabantse Wal.

Uitspraak over twee weken.