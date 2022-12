Auto rijdt in op agenten in Oud-Vossemeer: politie lost meerdere schoten

Kerstverhalen School geeft vluchtelin­gen­kin­de­ren vleugels: ‘Juf, het is toch niet wéér vakantie?’

BERGEN OP ZOOM - Dag in dag uit is het oppassen geblazen voor juf Ilse (26). ’s Ochtends wordt zij haast doodgeknuffeld door leerlingen van Wereldwijs in Bergen op Zoom. ,,Het is mooi om ze hier te zien opbloeien.”

