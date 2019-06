Zwitserse voetbalster vermist: niets meer vernomen na sprong in het water

De 24-jarige Ismaili, aanvoerster van Young Boys, had zaterdag volgens Italiaanse media samen met een vriendin een boot gehuurd. Op het Comomeer zou ze vanaf de boot het water in zijn gesprongen om te zwemmen. Daarna is niets meer vernomen van Ismaili.



Ismaili speelde tot dusverre 33 interlands voor Zwitserland. Het land wist zich niet voor het WK te plaatsen. Nederland was in de play-offs te sterk.