Zwitserse voetbalbond gaat moderniseren

,,We hebben bepaalde ontwikkelingen in het voetbal gemist, daar neem ik de verantwoordelijkheid voor'', zei voorzitter Peter Gilliéron van de SFV bij de presentatie van een onderzoeksrapport. De 65-jarige Gilliéron maakt wel zijn ambtstermijn af, die loopt tot mei volgend jaar, maar stelt zich dan niet meer herkiesbaar.



,,Ons nationale elftal is succesvoller dan ooit, maar de structuur rond de ploeg is de laatste jaren amper veranderd'', zei de bondsvoorzitter. ,,Onze spelers zijn van de nieuwe generatie, maar we begeleiden ze te weinig bij het gebruik van sociale media. De communicatie vanuit de bond past ook niet in de moderne tijd.''



Zwitserland bleef in de groepsfase van het WK ongeslagen en bereikte met vijf punten de achtste finales, maar daarin was Zweden te sterk (0-1). Tijdens het toernooi rommelde het flink rond de ploeg.