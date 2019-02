Zwitserse tiener (15) baart opzien met stunt in Davis Cup

Nooit eerder won een tennisser van 15 jaar een duel in de Davis Cup. In 1975 was Heinz Günthardt, eveneens uit Zwitserland, 16 jaar toen hij zijn eerste wedstrijd in het landentoernooi won.

Kym had nog nooit een wedstrijd bij de senioren gespeeld. Bij de junioren neemt hij de 273e plek op de wereldranglijst in. Vorige week verloor hij op een jeugdtoernooi in Tunesië nog in de eerste ronde. Zwitserland treedt in Biel aan zonder Roger Federer en Stan Wawrinka.