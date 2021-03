Zwitserse media: Ajax een aantal maten te groot voor Young Boys

Ajax gaf Young Boys gisteravond voetballes in de eigen Johan Cruijff Arena. Wat vinden de Zwitserse media van de eerste ontmoeting in de achtste finales van de Europa League?

Berner Zeitung schrijft dat Young Boys geen schijn van kans had in het eerste duel in Amsterdam. Trainer Gerardo Seoane sprak van een les die zijn ploeg kreeg van Ajax. ,,Alle spelers van Young Boys beleefden een extreem bittere avond. De actie vond bijna alleen maar plaats op de helft van de ploeg uit Bern, die slechts dertig procent balbezit had.” Zij moeten zich in een verkeerde film hebben gewaand, meldt het dagblad. ,,In de eigen competitie heersen zij, maar gisteren renden ze alleen maar en waren ze ook nog eens een stap te laat.”

De krant herkende niets terug van de koploper in de Super League. ,,Young Boys moet erkennen dat Ajax van een totaal andere orde is dan Bayer Leverkusen. Het oordeel kan niet duidelijker zijn: Young Boys heeft een wonder nodig in Bern."

Dagblad Blick beschouwde Ajax als drie klassen beter dan Young Boys, dat keeper Guillaume Faivre mocht danken omdat hij zijn ploeg een uur lang in de wedstrijd hield. De krant vond Dusan Tadic ‘uitstekend’ en David Neres erg sterk spelen en schreef dat vooral de backs erg zwak spelen. De cijfers spraken boekdelen: slechts 31 procent balbezit voor Young Boys, slechts een schot en geen enkele corner. ,,Dit is zowel bizar als erg zwak.”

,,De ploeg uit Bern nadert de uitdaging van dit Europese seizoen”, schrijft Luzerner Zeitung na de wedstrijd. ,,Young Boys had na 52 minuten nog altijd de hoop op een gelukstreffer. Maar een paar minuten later ontwikkelt de wedstrijd zich zoals iedereen het had verwacht: een aanvallend superior Ajax scoort.” Niet een keer maar drie keer. ,,Met een 1-0 nederlaag had Young Boys kunnen leven. Nu heeft het een wonder nodig om dit om te draaien en dat zal Ajax niet laten gebeuren.” Wat overbleef volgens het dagblad? ,,Een grote desillusie en misschien ook wel frustratie. De hoop dat Young Boys een vuist kon maken in Europa is tot een abrupt einde gekomen.”

Volledig scherm Doelman Guillaume Faivre baalt van een tegentreffer van Ajax. © Pro Shots / Toon Dompeling