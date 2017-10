Zwitserse justitie wil PSG-eigenaar Al-Khelaifi verhoren

Voor de Zwitserse justitie was dat geen reden om het onderzoek te stoppen. Valcke stond zich vorige week nog te verdedigen bij het hof van sportarbitrage CAS in Lausanne, waar hij in beroep is gegaan tegen de straf die de FIFA hem heeft opgelegd. De Fransman, jarenlang de rechterhand van voorzitter Sepp Blatter, is voor tien jaar geschorst van alle voetbalgerelateerde zaken.