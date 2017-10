Zwitserse clubbaas trekt zich niets aan van stadionverbod

'Ook zonder aanbod Dortmund was ik vertrokken'

16:13 Over de breuk met Ajax na een toch memorabel seizoen sprak Peter Bosz zich nog niet eerder openlijk uit. Dennis Bergkamp deed dat wel. In VI betichtte hij Bosz van een dubbele agenda. Volgens Bosz is daar niets van waar. ,,Mijn vertrek had niets met Borussia Dortmund te maken. Ik was sowieso gestopt bij Ajax."