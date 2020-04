Zwitserse aanklager sluit een van de twee zaken tegen Sepp Blatter

V­VR-aanvaller Hassan Kasim leerde voetballen tussen wegblokka­des en geweerscho­ten in Bagdad

15:21 ,,Uiteindelijk is het overal toch dat simpele spelletje, waarbij je de bal in het doel moet krijgen." Het is een van de weinige overeenkomsten tussen het straatvoetbal in Bagdad en de wedstrijden bij VVR. Hassan Kasim (21) is tegenwoordig aanvaller van de derdeklasser uit Rijsbergen, maar woonde tot zijn negende in Bagdad, Irak.