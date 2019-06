Zwitserland: een succesvolle smeltkroes

Door Mikos Gouka



Daar in Luzern, in november 2018, ontplofte de Swissporarena bijna van vreugde. Het zelfverzekerde België was naar Zwitserland gekomen voor het laatste noodzakelijke puntje om de reis naar Portugal te kunnen boeken. Maar de Zwitsers repareerden een achterstand (0-2) na zeventien minuten met een fenomenale inhaalrace: 5-2.



Haris Seferovic was de grote held met drie goals. De spits van Benfica werd toegejuicht en dat was wel eens anders geweest. Want een elftal met zoveel spelers met een niet-Zwitserse achtergrond, dat wordt in het Alpenland nog niet zomaar één, twee, drie liefdevol omarmt. De Zwitserse ploeg wordt op voetbalgebeid vertegenwoordigd door een smeltkroes.