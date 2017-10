Zwitserland drijft Portugal tot wanhoop met negende zege

Robben: Uitslag Zweden was dikke dreun in ons gezicht

23:19 Aanvoerder Arjen Robben gaf na de zege op Wit-Rusland (1-3) toe dat hij uitgaat van uitschakeling voor het WK van volgend jaar in Rusland. ,,Vooraf aan onze wedstrijd hoorde je dat het 8-0 was geworden voor Zweden. Dat is een dikke dreun in je gezicht'', zei de captain van het Nederlands elftal bij de NOS.