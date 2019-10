Zwitserland doet goede zaken met zege op Ierland

Pavlidis trefzeker voor Grieken­land, Italië behoudt maximale score

23:02 Bosnië & Herzegovina sneed zichzelf in de vingers met een nederlaag tegen het Griekenland van John van ‘t Schip (2-1). Willem II-spits Vangelis Pavlidis was met een treffer belangrijk. Italië, dat al geplaatst is voor het EK, heeft ook de achtste kwalificatiewedstrijd in Groep J weten te winnen. Liechtenstein werd kinderlijk eenvoudig geklopt (0-5).