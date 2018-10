Zweed Eriksson nieuwe bondscoach Filipijnen: ‘Hem kunnen overtuigen’

Bertens kan nog niet nagenieten van topjaar: ‘Had zó graag de finale gespeeld‘

14:20 Kiki Bertens gaat komende week op het strand nagenieten van haar succesvolle tennisjaar. Maar de nederlaag tegen Elina Svitolina in de halve finale van de WTA Finals hakte er logischerwijs in. ,,Dat moet ik eerst even verwerken.”