Zweden verliest in laatste minuut thuis van Chili

Zweden heeft in een oefenwedstrijd ter voorbereiding op het WK verloren van Chili. In de Friends Arena in Stockholm eindigde het duel in 1-2.

Chili, dat ontbreekt bij het WK in Rusland, opende via Arturo Vidal de score. De middenvelder van Bayern München stond in de 22ste minuut na een afgeslagen hoekschop van Alexis Sánchez op de goede plaats om de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hard in de bovenhoek te schieten.

Zweden trok de stand direct weer gelijk in de eerste aanval na de aftrap van het openingsdoelpunt. Oud-PSV'er Ola Toivonen was het eindpunt van een mooie aanval en schoof de bal geplaatst binnen.

Chili had na rust een veldoverwicht, maar wist het compact spelende Zweden niet te ontregelen. In de slotminuut viel de winnende treffer alsnog. Debutant Marcos Bolados scoorde in de rebound, nadat doelman Kristoffer Nordfeldt (ex-Heerenveen) een schot van Sánchez nog had gekeerd.