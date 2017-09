Zweden selecteert Guidetti, Toivonen en Berg voor clash met Oranje

Guidetti heeft een verleden bij Feyenoord, Toivonen speelde bij PSV en Berg was actief voor FC Groningen en PSV. Ook Kristoffer Nordfeldt en Andreas Granqvist zijn opgeroepen. Zij hebben een verleden bij respectievelijk sc Heerenveen en FC Groningen. Andersson heeft Feyenoorder Sam Larsson gepasseerd en ook Samuel Armenteros, die deze zomer Heracles Almelo voor Benevento verruilde, zit niet bij de selectie.



Op 10 oktober speelt Zweden tegen Oranje in de Johan Cruijff Arena, terwijl op 7 oktober Luxemburg op bezoek komt. Oranje staat momenteel derde in groep A, vier punten achter Frankrijk en drie achter Zweden. Het gat met Zweden moet in elk geval gedicht worden om kans op deelname aan het WK te houden. Daarvoor moet ook nog eens een verschil in doelsaldo van zes doelpunten worden weggewerkt.



Bondscoach Dick Advocaat maakt morgen de definitieve selectie van Oranje bekend. In de voorselectie was Klaas-Jan Huntelaar de meest verrassende naam.