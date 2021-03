Zware hoofdblessure Wolves-keeper overschaduwt zeldzame zege Liverpool

Na de rust slaagde Liverpool er niet in de voorsprong uit te bouwen. De ploeg van coach Jürgen Klopp kon de krappe marge echter vasthouden tot het eindsignaal, dat door een hoofdblessure in de slotfase bij doelman Rui Patricio nog enige tijd op zich liet wachten. Hoewel Wolves al drie keer had gewisseld, mocht John Ruddy zijn opwachting maken vanwege de uitzondering voor een extra wissel bij een mogelijke hersenschudding. Rui Patricio raakte geblesseerd bij een uitbraak van Mo Salah. De keeper, die lang verzorgd moest worden en per brancard van het veld werd gedragen, kwam in botsing met een medespeler.