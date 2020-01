Zware crash voor voormalig AZ-doelman Sergio Romero

Dat meldt de Daily Mail. Romero verloor de macht over het stuur op de A6144, de weg dicht in de buurt van het trainingsveld van Manchester United. Hij reed met zijn Lamborghini, die bijna 200.000 euro waard is, dwars door de vangrail heen. De doelman kwam goed weg, want hij bleef ongedeerd. Zijn auto is er minder goed aan toe: die is volledig total-loss.