Zware blessure Chiellini biedt kansen voor De Ligt bij Juventus

Valverde wint in regenboog­trui sprint van de stervende zwanen, López herovert leiders­trui

17:30 Alejandro Valverde heeft in de regenboogtrui de zevende etappe van de Vuelta gewonnen. In een sprint van vier topfavorieten voor eindwinst was de 39-jarige Spanjaard net iets sterker dan Primoz Roglic. Miguel Àngel López werd derde en neemt de rode leiderstrui weer over van Dylan Teuns.