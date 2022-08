Zwangere Angelique Kerber meldt zich af voor US Open

Giovanni van Bronck­horst over woorden Van Nistel­rooij: ‘Mooi compliment, het kan alle kanten op’

Trainer Giovanni van Bronckhorst van Rangers FC reageerde vanavond in Eindhoven op de woorden die PSV-trainer Ruud van Nistelrooij eerder op de dag uitsprak. Van Nistelrooij vond dat PSV niet per se de favoriet is in het duel met Rangers en volgens Van Nistelrooij is dat een ‘mooi compliment van PSV’.

23 augustus