Zwalkend Chelsea domineert in Dortmund, maar verliest weer na prachtige goal Adeyemi

Voor Chelsea was de Champions League-wedstrijd een kans om te ontsnappen aan de misère van de competitie. Steeds vaker klonk er afgelopen weken hoongelach en ongeloof over de club, dat honderden miljoenen ponden investeerde in nieuwe spelers, maar 10de staat in de Premier League. Dat staat in een schril contrast met hun Duitse tegenstanders, die in zowel de beker als de competitie sinds het WK al hun wedstrijden won.

Het duel in de Champions League stond van te voren ook in het teken van Dortmund-spits Sébastian Haller. Vorig seizoen was de Ivoriaan namens Ajax nog goed voor elf doelpunten en maakte zijn return in het miljardenbal na hersteld te zijn van teelbalkanker.

Volledig scherm Die Gelbe Wand stelt nooit teleur. © REUTERS

Vanavond tijdens de eerste helft in het Signal Iduna Park nauwelijks werd hij echter nauwelijks gevonden door zijn ploeggenoten. Dortmund had het balbezit, maar de grootste kansen waren voor het snel counterende Chelsea. Eerste was het aanvoerder Thiago Silva, die een vrije van Reece James in het doel leek te koppen. In de herhaling bleek echter dat de Braziliaan in het goal sloeg, waardoor een gele kaart meer gepast was dan een doelpunt. Vervolgens kreeg Joao Felix een vrije schietkans op aangeven van Hakim Ziyech, maar mikte hij die ver over. Even later was dezelfde Portugees dichter bij de openingstreffer, maar raakte de huurling de lat.

In de tweede helft begon Chelsea plots meer balbezit te houden en de wedstrijd te domineren. Ironisch genoeg was het daarna Dortmund dat op de counter wél kon toeslaan. Na een mislukte hoekschop van de Londenaren in de 63ste minuut kreeg Karim Adeyemi op eigen helft de bal, waarna hij langs Enzo Fernández én langs doelman Kepa dribbelde, om daarna met een tikje in het leeg doel het uitverkochte stadion te laten ontploffen: 1-0.

Bekijk hier de 1-0:

Onder leiding van Ziyech en Mason Mount bleef Chelsea na de goal veel kansen creëren, maar zonder resultaat. The Blues hadden ongetwijfeld een doelpunt verdiend, maar hadden het geluk niet aan hun zijde. Zo blijft Dortmund maar winnen in 2023 en krijgt het Chelsea van Potter een nieuwe klap in het gezicht. Bij de return op 7 maart zullen de Londenaren vooral scherper moeten zijn voor het doel.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

