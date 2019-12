Zwak PSV neemt met teleurstellend gelijkspel afscheid

Door Chris Ottens



Mark van Bommel voerde een aantal wijzigingen door in zijn basiself in de wedstrijd tegen Rosenborg, die nergens meer om ging. Michal Sadilek was niet fit, Ritsu Doan geblesseerd, Donyell Malen werd gespaard en Pablo Rosario gepasseerd. In hun plaats speelden Olivier Boscagli, Cody Gakpo, Armindo Bruma en Érick Gutiérrez weer eens in de basiself van PSV.

In de eerste helft speelde PSV bijzonder matig, het nog puntloze Rosenborg werd amper in de problemen gebracht. Gakpo was nog het gevaarlijkst, hij schoot de bal eerst in het zijnet en later werd hij net op tijd afgestopt nadat hij de doelman omspeelde. Rosenborg was ook niet vaak gevaarlijk, maar scoorde wél. In de 22ste minuut verloor Gutiérrez de bal aan Pal André Helland; de nummer 10 van Rosenborg schoot de bal van afstand onder in de hoek.

Ihattaren doet iets terug

In de rust besloot Van Bommel Bergwijn eraf te halen en Malen te brengen. Later kwamen ook Rosario en Gastón Pereiro nog in het veld bij PSV voor Thomas en Mohamed Ihattaren. Die laatste had even daarvoor nog voor de gelijkmaker gezorgd, PSV speelde in de tweede helft sowieso met meer overtuiging dan ervoor. Gakpo legde de bal terug op de jonge middenvelder van PSV, die niet twijfelde en de bal hard en hoog in het Noorse doel schoot.

Daar bleef het ondanks een Eindhovens slotoffensief ook bij. Malen dacht nog wel te scoren, maar zijn treffer werd afgekeurd door de scheidsrechter wegens een overtreding op de doelman. Opnieuw een teleurstellend in Europa voor PSV: Rosenborg was de enige ploeg die nog geen punt had gepakt in de Europa League. En dus liet PSV een uitgelezen kans liggen om het broze vertrouwen wat verder op te vijzelen in aanloop naar de belangrijke competitiewedstrijd tegen Feyenoord van zondag.

LASK groepswinnaar

LASK Linz heeft in de groep van PSV de eindzege gepakt. De Oostenrijkse club was in de strijd tegen Sporting Portugal om de eerste plaats met 3-0 te sterk. Voor de thuisploeg kwamen Gernot Trauner en João Klauss (strafschop) in de eerste helft tot scoren. In de extra tijd van de tweede helft zorgde invaller Marko Raguz voor 3-0.

Sporting moest vanaf de 35ste minuut met tien man verder door een rode kaart voor doelman Renan Ribeiro. Mede daardoor leverde het offensief na de rust geen rendement op.