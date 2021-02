Zwaardvis, olijven en dutjes: zo blijft de 36-jarige Cristiano Ronaldo aan de top

Juventus is dit seizoen niet meer het dominante team van de voorbije jaren in Italië. In de Serie A staat de ploeg van beginnend trainer Andrea Pirlo vierde, met zeven punten achterstand op koploper AC Milan. Aan Cristiano Ronaldo is die teleurstellende positie niet te wijten: hij staat dit seizoen ‘gewoon’ weer op 22 goals na 22 duels, een uitstekende gemiddelde dat hij al zo'n dertien jaar ieder seizoen weer behaalt. De Portugees staat nu op 660 goals in 875 wedstrijden voor Sporting, Manchester United, Real Madrid en Juventus. Voor de nationale ploeg van Portugal staat hij op 102 goals in 170 interlands. Ongekende cijfers, maar aan stoppen denkt ‘CR7' nog geen moment.



Ronaldo draait inmiddels al bijna twintig jaar mee op het hoogste niveau, maar de tijd lijkt geen vat op hem te hebben. Hoe doet hij dat toch?



Eigenlijk is het antwoord ‘simpel’: een ongelooflijke arbeidsethiek, gekoppeld aan de wil om altijd beter te willen worden. Daarmee is hij al jaren een inspiratie voor zijn jonge teamgenoten, zoals Matthijs de Ligt sinds de zomer van 2019 ook dagelijks ervaart in Turijn. Keihard trainen en goed voor je lichaam zorgen is het belangrijkste om te kunnen blijven presteren in het bomvolle programma van het internationale topvoetbal.