Zvonareva en Siegemund winnen op US Open het vrouwendubbelspel

Voor de inmiddels 36 jaar oude Zvonareva is het haar derde grandslamtitel in het vrouwendubbelspel. Maar liefst veertien jaar geleden was ze ook al de beste in New York en in 2012 won ze de Australian Open. De voormalig nummer 2 van de wereld in het enkelspel stond individueel twee keer in de eindstrijd van een grand slam; in 2010 was ze finalist op Wimbledon en op de US Open.



De vier jaar jongere Siegemund was in het vrouwendubbelspel nooit eerder de beste. Het schema van het dubbelspel was in verband met het coronavirus verkleind van 64 naar 32.