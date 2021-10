Zverev wint van Murray en verslaat ‘Big Four’, Koolhof en Rojer uitgeschakeld

Alexander Zverev heeft in Indian Wells voor het eerst gewonnen van Andy Murray. De Duitser, de nummer 4 van de wereld, versloeg de drievoudig grandslamkampioen in twee sets: 6-4 7-6 (4). Zverev heeft nu de zogeheten ‘Big Four’ in het mannentennis allemaal een keer verslagen.

De 24-jarige Duitser won eerder al van Roger Federer (vier keer), Novak Djokovic en Rafael Nadal (drie keer). Tegen Murray, die deel uitmaakte van de ‘Big Four’ tot hij te maken kreeg met blessureleed, was dat echter nog nooit gelukt. Zverev moest het in 2016 (op de Australian Open) en vorig jaar (in Cincinnati) afleggen tegen de Schot.

In de derde ronde van het masterstoernooi in Indian Wells lukte het de olympisch kampioen van Tokio dan toch om de 34-jarige Murray, die goud pakte op de Spelen van 2012 en 2016, voor het eerst te verslaan. ,,Het was een partij van hoog niveau, ik ben blij dat ik door ben”, aldus Zverev, die het nu gaat opnemen tegen de Fransman Gaël Monfils.

De als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas had drie sets nodig om Fabio Fognini uit Italië te verslaan: 2-6 6-3 6-4. De Amerikaan Taylor Fritz schakelde de als vijfde geplaatste Matteo Berrettini uit Italië uit (6-4 6-3).

Uitschakeling Rojer en Koolhof

Het Nederlandse dubbelduo Jean-Julien Rojer/Wesley Koolhof bleef steken in de tweede ronde. Ook Matwé Middelkoop, die in het dubbelspel een duo vormt met Marcelo Arevalo uit El Salvador, werd uitgeschakeld. Middelkoop en Arevalo waren kansloos tegen het als eerste geplaatste Kroatische koppel Mate Pavic/Nikola Mektic: 1-6 3-6.

Toppersdomino

In het vrouwentoernooi wordt de ene na de andere hooggeplaatste tennisster uitgeschakeld. Na onder anderen Karolina Pliskova, Iga Swiatek en Elina Svitolina vloog ook de als derde geplaatste Barbora Krejcikova uit het toernooi. De Tsjechische moest het afleggen tegen Paula Badosa uit Spanje (1-6 5-7). Angelique Kerber, de Duitse nummer 10 van de plaatsingslijst, is nu de hoogst geplaatste speelster in de kwartfinales.