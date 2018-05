Zverev trekt ongekende zegereeks diep na middernacht door

De 21-jarige Zverev verdedigt zijn titel in Rome. Hij schreef de afgelopen weken de toernooien van München en Madrid op zijn naam. De laatste nederlaag van de Duitser was in de halve finales in Monte Carlo, tegen Kei Nishikori uit Japan. De Belgische tennisser Goffin leek een einde te gaan maken aan de zegereeks van Zverev toen hij in de vijfde game van de beslissende set de service van de Duitser wist te breken. De man in vorm brak echter direct terug en sloeg op de volgende servicebeurt van Goffin opnieuw toe.