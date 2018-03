Zverev net iets beter dan Medvedev

Nederlandse Koolschijn verliest fameuze Boat Race

19:07 De Nederlandse roeister Renée Koolschijn heeft met Oxford de vrouwenversie van de fameuze Boat Race over de Theems verloren. De donkerblauwe boot van Oxford raakte al snel achterop bij de lichtblauwe formatie van Cambridge en het verschil werd alleen maar groter in de race van bijna 7 kilometer over de rivier die door Londen kronkelt.