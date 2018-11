Zverev klopt Federer en is finalist in Londen

Federer had tijdens het laatste toernooi van het seizoen zijn honderdste titel kunnen veroveren. Vorig jaar bleef de 37-jarige Zwitser ook in de halve finales steken toen de Belg David Goffin hem versloeg.



In 2018 hadden Zverev en Federer elkaar alleen getroffen in het landentoernooi om de Hopman Cup en dat duel werd gewonnen door Federer.



Zverev neemt het morgen op tegen de winnaar van de partij tussen Kevin Anderson en Novak Djokovic, die om 21.00 uur wordt gespeeld. In de groepsfase kwam Zverev Djokovic al tegen. De Serviër zegevierde toen in duidelijke cijfers (6-4, 6-1).