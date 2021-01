Zverev klaagt over privileges topspelers bij Australian Open: ‘De enige fout van de organisatie’

De Duitse tennisser Alexander Zverev wil niet klagen, maar de nummer 7 van de wereld vindt wel dat de organisatie van de Australian Open één fout heeft gemaakt. Zverev vindt het vreemd dat een selecte groep toptennissers zich in Adelaide met de nodige privileges mag voorbereiden op de Australian Open, terwijl het grootste deel van het deelnemersveld in Melbourne te maken heeft met strenge coronamaatregelen.

,,We moeten begrijpen dat Australië geen Covid-gevallen heeft, totdat wij met onze hele entourage hierheen kwamen”, zegt Zverev. ,,We moeten dus niet te veel klagen over de omstandigheden waarin we zitten. Ik denk dat de enige echte fout die de organisatie gemaakt heeft, dat ‘Adelaide-ding’ voor de topspelers is. Zij krijgen meer tijd om te trainen, meer vrijheid.”

Onder anderen de toptennissers Novak Djokovic, Serena Williams, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Dominic Thiem, Ashleigh Barty en Simona Halep verblijven in Adelaide. Zij spelen daar een demonstratietoernooi voordat ze naar Melbourne komen voor de Australian Open. De topspelers hebben in Adelaide wat meer vrijheden en verblijven in betere hotels dan de spelers in Melbourne, die na aankomst eerst twee weken in quarantaine moesten en per dag slechts 5 uur hun hotelkamer af mochten komen om te trainen.

Zverev bereikte afgelopen jaar de halve finales van de Australian Open en de finale van de US Open. De Oostenrijker Thiem was hem in beide partijen de baas.