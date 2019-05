Zverev heeft vijf sets nodig in eerste ronde

JVC Cuijk stopt met topvoetbal: eventuele gevolgen Halsteren in nacompeti­tie onduide­lijk

12:34 JVC Cuijk stopt met voetbal op hoog niveau. De leden zien geen draagvlak meer voor het eerste zondagteam. De Cuijkse voetbalclub kampte met een begrotingstekort van 50.000 euro voor het team, dat uitkomt in de derde divisie (vierde niveau). In de nacompetitie is JVC Cuijck een potentiële tegenstander van Halsteren.