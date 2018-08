Zverev eenvoudig naar tweede ronde US Open

Bertens rekent af met 'zusje' Pliskova op US Open

28 augustus Kiki Bertens is overtuigend begonnen aan de US Open. De in Breda woonachtige tennisster rekende in de eerste ronde van het Amerikaanse Grand Slam-toernooi af met Kristyna Pliskova, het zusje van de topspeelster Karolina: 6-0, 7-5.