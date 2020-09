Zverev door na marathonpartij tegen Herbert

Wawrinka in Parijs naar derde ronde

14:34 Tennisser Stan Wawrinka heeft op Roland Garros de derde ronde bereikt. De 35-jarige Zwitser versloeg op het gravel in Parijs de Duitser Dominik Köpfer in de tweede ronde in vier sets: 6-3, 6-2, 3-6 en 6-1. De partij duurde 2 uur en 10 minuten.