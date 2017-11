Zulte-spits racistisch bejegend door ballenjongen Vitesse

Vijf vragen aan Bel­crum-ta­fel­ten­nis­ser Enrico Schoën: 'Handhaving is niet reëel'

13:00 Na twee seizoenen in de tweede divisie lijkt Belcrum volgend jaar een niveautje lager te moeten acteren. De Bredase tafeltennissers bezetten de laatste plaats. Willen zij handhaving afdwingen, dan moet zich in de komende duels een wonder voltrekken.