Zulte deelt tik uit aan Vitesse na heet avondje in Arnhem

In Arnhem werd zo de irritatiegrens bij herhaling overschreden en was er volop oponthoud. Maar daarmee restte na negentig minuten in de kolkende GelreDome wel een ontluisterende conclusie. Vitesse werd in poule K van de Europa League kansloos uitgeschakeld. Na de lof tegen Lazio Roma, met die zure 3-2 nederlaag, en de pijnlijke exercitie bij OGC Nice (3-0) stond er na de trip aan België dan tenminste een punt (1-1) op het conto. Er was hoop in Arnhem.



Maar die missie in Vlaanderen vormde uiteindelijk een schaars lichtpunt in de Hollandse duisternis. In GelreDome werd de Nederlandse kommer en kwel in Europa weer eens ondubbelzinnig bevestigd. Zulte Waregem nam bezit van de derde plek in de groep.



Vitesse zakte, definitief, naar de bodem. In Arnhem werd een standaardsituatie Vitesse fataal. De klok stond nog niet op drie minuten of Marvin Baudry kopte raak. De Belgische verdediger werd bij een hoekschop vrij gelaten door Matt Miazga, maar had in Remko Pasveer een zielsverwant. De keeper zat er bij de inzet volledig naast: 0-1. De Gelderse club incasseerde zo al de derde goal uit een dood spelmoment in de Europese campagne.