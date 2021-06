Zuid-Koreaanse WK-held uit ploeg Guus Hiddink op 49-jarige leeftijd overleden

Yoo Sang-chul was in 1998 wel even in beeld bij FC Barcelona, maar van een overgang naar de Spaanse club kwam het niet. Hij bracht zijn carrière voetballend door in Japan en Zuid-Korea. Als coach trainde hij clubs in zijn vaderland, met Incheon United als laatste. In oktober 2019 werd bij Yoo Sang-chul de kanker geconstateerd. Hij bleef gedurende de eerste fase van de ziekte Incheon trainen.