Zuid-Koreaan breekt nek na harde val

Van Dijk gefrus­treerd door schwalbes Neymar: ‘Het is niet mijn type spel’

18:37 Virgil van Dijk was gisteravond zichtbaar boos over het theater van PSG-ster Neymar. ,,Het is duidelijk dat ze spelers van wereldklasse hebben, maar ik denk niet dat ze het nodig hebben. Het is niet mijn type spel”, aldus de verdediger van Liverpool.