Zuid-Korea stelt start voetbalseizoen uit vanwege coronavirus

Kirsten Wild WK in dienst van de Spelen? ‘Stiekem ligt de focus gewoon op winnen’

7:30 Voor Kirsten Wild liggen er bij de WK baanwielrennen in Berlijn komende week weer vrijwel dagelijks kansen. Op het omnium en de koppelkoers - samen met Amy Pieters - is ze de titelverdedigster. Maar de 37-jarige Zwolse houdt niet van stilzitten en pakt woensdag op de openingsdag de scratch al mee en sluit vier dagen later af op de puntenkoers. ,,Ik zal zondag moe zijn, maar als ik moet kiezen tussen een plek op de tribune of op de fiets, dan weet ik het wel.”