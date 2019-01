Zuid-Korea met aangesloten Son te sterk voor China

Zuid-Korea kwam na veertien minuten spelen op voorsprong door een rake strafschop van Ui-Jo Hwang. Zes minuten na rust werd de voorsprong van Zuid-Korea verdubbeld, nadat Min-Jae Kim scoorde op aangeven van Heung-min Son. De sterspeler van Tottenham Hotspur sloot deze week pas aan bij Zuid-Korea, nadat hij afgelopen zondag op Wembley nog in actie kwam tegen Manchester United. China won de eerste twee pouleduels ook en was daarmee ook al zeker van een plek in de achtste finales.

Kirgizistan is dankzij een 3-1 overwinning op de Filipijnen (van bondscoach Sven-Göran Eriksson) derde geworden in poule C met drie punten na drie duels. Dat is waarschijnlijk genoeg voor een plek in de achtste finales, aangezien vier van de zes nummers drie ook doorgaan in de Azië Cup. Vitalij Lux scoorde drie keer voor Kirgizistan, waarna Stephan Schrock tien minuten voor tijd nog iets terugdeed namens de Filipijnen.