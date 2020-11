Zuid-Afrikaans international en voormalig Genk-speler Ngcongca (33) omgekomen

Grand Slam of Darts Van Gerwen kan niet finishen in kwartfina­le tegen Whitlock: ‘Ik ben hier echt doodziek van’

7:17 Niet Michael van Gerwen, maar Simon Whitlock heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Grand Slam of Darts in Coventry. De 51-jarige Australier stond geen moment voor in de kwartfinale, maar profiteerde op het eind van de fouten van Van Gerwen bij het uitgooien.