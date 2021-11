Zuid-Afrika loopt WK mis na nederlaag tegen Ghana en spreekt van matchfixing

Red Bull maakt zich grote zorgen: ‘Zo’n motor in jaren niet gezien bij Mercedes’

Red Bull is behoorlijk geschrokken van de snelheid van Lewis Hamilton. De Brit van Mercedes gebruikte in de Grote Prijs van Brazilië een nieuwe motor en die hielp de zevenvoudig wereldkampioen aan een indrukwekkende zege in de Formule 1-race in São Paulo.

14:33