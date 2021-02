Zorgen voor Van den Brom bij Genk nemen toe na nederlaag in eigen huis

In het openingskwartier overtuigde de thuisploeg, maar doelpunten bleven uit. Beerschot kwam in de 65e minuut aan de leiding dankzij een afstandsschot van Jan Van den Bergh. Uit een strafschop maakte de Oostenrijker Raphael Holzhauser in de 82e minuut de 0-2. Er was hands van Genk-verdediger Daniel Muñoz aan vooraf gegaan. In blessuretijd scoorde de Slowaak Patrik Hrosovsky nog tegen voor de thuisploeg waar Cyril Dessers, vorig seizoen topscorer in de Eredivisie bij Heracles, zoals gebruikelijk slechts invaller was.