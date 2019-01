Zorgen om mogelijk vermiste kersverse recordaankoop Cardiff City

Volgens de BBC zat de speler zeer waarschijnlijk in een klein vliegtuig, dat gisteravond in de buurt van de Franse kust - 22 kilometer ten noorden van het Britse eiland Guernsey - van de radar is verdwenen. Franse media, waaronder Ouest-France, maken melding van ‘twee passagiers in een Piper Malibu, een klein, tweemotorig vliegtuigje dat vooral gebruikt wordt voor toeristische doeleinden. Het vliegtuigje zou om 19.15 uur zijn opgestegen van luchthaven Nantes Atlantique. Om 20.23 uur werd alarm geslagen door de politie van Guernsey. Om 02.00 vannacht werd de zoektocht gestaakt, waarna die vanmorgen in alle vroegte werd hervat.