Zorgen bij Liverpool over blessure verdediger Lovren

De Kroatische verdediger, die met Virgil van Dijk het hart van de defensie vormt, moest zich in de slotfase laten vervangen door Ragnar Klavan.

,,Ik heb niet gezien dat hij geraakt is'', zei Klopp. ,,Hij voelde iets en kon niet verder. Hopelijk heeft Dejan niets verrekt of gescheurd. We moeten afwachten wat de medische staf erover zegt.''