Zorgen bij Dortmund om aanvoerder Reus

,,We hopen dat het niet al te ernstig is. Later deze week zullen we meer duidelijkheid hebben'', zei trainer Lucien Favre van de koploper in de Bundesliga, die na het nemen van strafschoppen werd uitgeschakeld door Bremen.

,,Mijn dijbeen zat helemaal vast. Geen idee of ik komende zaterdag kan meedoen tegen Hoffenheim'', zei Reus na de domper in het bekertoernooi. Werder maakte in de voorlaatste minuut van de verlenging 3-3, waardoor strafschoppen uitsluitsel moesten geven. ,,We speelden een beetje dom en hebben deze uitschakeling helemaal aan onszelf te wijten. Soms moeten we gemener voetballen'', aldus de international.



Dortmund staat volgende week woensdag tegenover Tottenham Hotspur in de eerste wedstrijd van de knock-outfase van de Champions League.