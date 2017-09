Zopp verslaat Robredo in finale Alphen

Zopp is bezig aan een goede reeks. Sinds half juli bereikte hij vier keer de finale op een futuretoernooi waarvan hij er drie wist te winnen. ,,Maar dat het hier op een challenger ook lukt, is heel bijzonder'', zei de Est die in 2012 enige tijd in de top 100 van de wereld bivakkeerde, na zijn zege. ,,Ik ga nu weer richting de top 150. Ik ben benieuwd hoe ver ik weer terug kan komen.''

Robredo had gisteren in de halve finales de laatste Nederlander uitgeschakeld. Tallon Griekspoor verloor in drie sets van de nummer 175 van de wereld.

In het dubbelspel was de winst voor het duo Boy Westerhof en Botic van de Zandschulp. De Nederlanders versloegen de Bulgaar Alexandar Lazov en de Oekraïner Volodoimir Oezjilovski: 7-6 7-5.