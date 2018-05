Zoontje Ronald Mulder gedoopt, Tapia in stijl naar WK

Roland Garros 'Lucky loser' rijdt 8 uur naar Parijs om hoofdtoer­nooi te halen

11:57 De Argentijnse tennisser Marco Trungelliti was na zijn uitschakeling in de laatste kwalificatieronde voor Roland Garros alweer terug in Barcelona toen hij hoorde dat er een plekje vrij was gekomen in het hoofdtoernooi.