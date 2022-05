Zoon van Richard Krajicek in kwalificaties grastoernooi Rosmalen

Deckers won eind vorig jaar een zogenoemd futuretoernooi in Doha, dit jaar wist hij nog nergens de finale te bereiken. Hij speelt in het circuit onder de achternaam van zijn moeder, Daphne Deckers.

Krajicek, 50 jaar oud inmiddels, won het toernooi in 1994 en 1997. 28 jaar geleden was de Wimbledon-kampioen Karsten Braasch uit Duitsland in de finale de baas, drie jaar later Guillaume Raoux uit Frankrijk.

Jesper de Jong en Tim van Rijthoven ontvingen eerder vandaag een wildcard voor Rosmalen. Daarmee komt het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi op vier. De Jong en Van Rijthoven maakten op het Autotron niet eerder hun opwachting in het hoofdtoernooi. De 21-jarige De Jong is de nummer 172 van de wereld, de vier jaar oudere Van Rijthoven is de mondiale nummer 202. Beiden zijn deze week actief in het kwalificatietoernooi voor Roland Garros. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks toegelaten op basis van hun ranking. Zij staan respectievelijk 29e en 64e op de wereldranglijst.