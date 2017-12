Zoon Klinsmann stopt penalty bij debuut voor Hertha

Jonathan Klinsmann, de zoon van voormalig Duits international Jürgen Klinsmann, heeft vanavond bij Hertha BSC zijn debuut gemaakt in de Europa League-wedstrijd tegen Ostersunds FK. Hij stond direct in de schijnwerpers, want de keeper stopte drie minuten voor tijd een penalty van Brwa Nouri: 1-1.